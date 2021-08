Wettersporters hawwe dit jier minder ôffal achterlitten by lisplakken fan de Marrekrite. It giet om 180.000 kilo tsjinoer 220.000 kilo ferline jier. Dat hat benammen te krijen mei it minne waar: dêrtroch is it net sa drok by de lisplakken.

Ferslachjouwer Remco de Vries wie op in paad mei it skip fan de Marrekrite dat it ôffal ophellet.