Henk de Jong: "We krije it hiel lestich yn de earedifyzje"

Dy seleksje is no wer sa goed as folslein, al kinne de spilers dy't corona hân hawwe noch net in folsleine wedstriid spylje. Boppedat is it Cambuur noch net slagge om de seleksje mei in tal nije spilers op peil te krijen. De klup is drok dwaande, mar hellet net samar spilers oan.

"Der komme noch nije spilers by"

Trainer Henk de Jong: "Wy helje net om it heljen. Dan is ús jild op. Wy hiene kontakt mei trije jonge spilers út de Ingelske kompetysje. Spylje dy jonges ynienen yn de basis by harren eigen klup. Tsja, dan komme se dus net nei Ljouwert. Mar it komt goed: der komme noch nije spilers by."

Ien fan dy spilers soe Jarchinio Antonia wêze kinne. Hy krige gjin kontraktferlinging, mar is no wol mei Cambuur yn petear oer in nij kontrakt.