Kanon yn wetter Pepergea wie laden mei eksplosyf

It foarwerp dat freedtemoarn by Pepergea opfiske is troch in magneetfiskers is in berchkanon út de Twadde Wrâldoarloch. Ut ûndersyk fan de Explosieven Opruimingsdienst die bliken dat der noch in granaat yn it kanon siet. Dy granaat is troch de EOD ta ûntploffing brocht.