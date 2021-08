Alle wiken nimme sa'n 100 Friezen corona mei werom fan fakânsje

"It syteem mei QR-koaden foar de fakânsje is noch net hielendal wetterticht", seit Margreet de Graaf fan GGD Fryslân. Wach bliuwe is dêrom fan belang, fynt sy. "It bêste is dochs in test by de GGD dwaan, ek al hawwe je sels in test dien. Mar ik moat ek sizze dat de measte besmettingen noch hieltyd oprûn wurde yn thússituaasjes."

Giele boekjes

De fraach nei de saneamde 'giele boekjes' is tanaam. Dat komt om't it Digitaal Corona Certificaat (DCC) allinne yn Europa jildich is en om't it giele boekje it tichtst by in offisjeel reisdokumint yn 'e buert komt.

It giele boekje kin stimpele wurde nei in faksinaasje. De boekjes binne by de GGD, mar ek by boekhannels en ANWB-winkels te krijen.

Plato

Yn hast alle leeftiidsgroepen gie it nije tal besmettingen omleech. Ofrûne wike gie it fan 588 nei 530 besmettingen. "Je sjogge dochs in soarte plato. De minsken dy't siik wurde, binne ek de minsken dy't noch net faksinearre binne. Wy hoopje dat it hjir by bliuwt en dat it nei ûnderen rint", ferklearret De Graaf.