Foarútsjoch op de earedifyzje: "De tarieding seit hielendal neat"

Fan hokker spiler kinne wy it meast ferwachtsje?

Andor Faber: "As je nei beide seleksjes sjogge, dan is Joey Veerman fierwei de beste fuotballer. Mar ja, de fraach is hoelang't dy noch by Hearrenfean spilet."

Arjen de Boer: "Hoe't hy fuotballet, dy hoecht by wize fan sprekken gjin kontribúsje te beteljen. Ferline jier wie hy goed foar 7 doelpunten en 10 assists, prima statistiken. It is wol de fraach hoe motivearre oft Veerman noch is. Hy wol graach in transfer meitsje, mar as gjin inkele klup it bedrach op tafel leit dat Hearrenfean graach ha wol, dan bliuwt er gewoan yn Fryslân. Ik bin benijd hoe't hy dêrmei omgean sil."

Andor Faber: "As Veerman fuort giet, ferwachtsje ik by Hearrenfean it meast fan Tibor Halilovic. By Cambuur sjoch ik it meast út nei Robin Maulun en hoe't hy him steande hâldt yn de earedifyzje. Mei syn fuotbalstyl kin hy in revelaasje wurde."