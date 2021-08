Magneetfiskers helje mysterieuze buis boppe wetter by Pepergea

Neffens plysjeman Nico Dijkstra is it no foaral efkes útsykjen wat der mei it foarwerp barre moat. "Mooglik is it in kanon, mar foar itselde jildt is it gewoan in buis. Dat litte wy de EOD ûndersykje. Wy wolle as plysje graach yn kennis steld wurde by sokke fynsten. Somtiden wurde der âlde wapens fûn."