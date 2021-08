De toan fan Joana Duarte: "Linguistic landscape"

Hjoed moast ik ynienen wer efkes tinke oan it Fryske lânskip, ek omdat ik dizze wike mei twa studinten fan de stúdzje Minorities en Multilingualism fan de Ryksuniversiteit Grins dwaande wie mei in artikel oer it linguistic landscape yn Fryslân. Linguistic landscapes, of taallânskippen, litte sjen hoe't it der foar stiet mei de sichtberens fan talen yn de iepenbiere romte yn in regio.

Yn Fryslân sjogge wy bygelyks faak twatalige plaknammebuorden. Lykas it boerd mei Leeuwarden én Ljouwert derop, faak yn dy folchoarder. Der is lykwols gjin dúdlike ienheid yn ús provinsje waar te nimmen as it der om giet hokker buorden ien-, twa of trijetalich binne, yn hokker folchoarder talen werjûn wurde en op hokfoar buorden offisjeel of kommersjeel twataligens sichtber makke wurde kin. Moat.

In analyze fan linguistic landscapes seit net allinne in soad oer de taalmienskippen yn in bepaalde regio, der docht ek út bliken dat meartaligens as unique selling point foar winkels, produkten en kulturele manifestaasjes brûkt wurde kin.

Yn Ljouwert waarden, yn it ramt fan it projekt Sichtberens fan Kulturele Haadstêd, grutte teksten pleatst op gebouwen en plakken yn de binnenstêd; sa waard it Frysk op kreative wize better sichtber. Fierder binne der yn de binnenstêd ek noch oare teksten op strjitte, of op muorren te finen.

Sy wurde faak presintearre yn trije talen. Boppe-oan it Frysk, dan it Nederlânsk, en ûnderoan it Ingelsk. Sy hawwe allegearre te krijen mei taal en literatuer. Dochs sizze myn bûtenlânske studinten faak dat sy teloarsteld binne oer de sichtberens fan it Frysk yn 'e stêd.

Op it plattelân wurdt folle mear Frysk brûkt as yn de stedsgebieten. As jo troch de strjitten fan Ljouwert rinne, moatte jo hast gelok hawwe om ien fan de trije persint kommersjele uteringen yn it Frysk tsjin it liif te rinnen, of fan de twa persint dy't Frysk- én Nederlânsktalich binne. Ut it taallânskip fan de provinsje docht dan ek net al te bot bliken dat it Frysk in offisjele bestjoerstaal is dy't troch in mearderheid fan de Friezen praat wurdt.

Yn ús artikel oer it linguistic landscape fan Fryslân hawwe wy sjoen nei de mooglike rol fan it gebrûk fan linguistic landscapes yn it ramt fan it Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Wy hawwe learkrêften en beliedsmeiwurkers fan de provinsje oan fraachpetearen ûnderwurpen, en wy hawwe in enkête by learlingen ôfnaam.

Likegoed de learkrêften as de beliedsmeiwurkers leauwe yn de krêft fan it linguistic landscape, likegoed as it giet om it befoarderjen fan de sichtberens fan it Frysk yn de regio as om it Frysk yn it ûnderwiis. Hoe mear jo in taal om jo hinne sjogge, hoe fanselssprekkender de taal wurdt en hoe grutter de motivaasje wêze sil om de taal te learen.

Learkrêften jouwe oan dat learlingen har kritysker útlitte oer de beheinde sichtberens fan it Frysk yn de iepenbiere romte, sadree't sy de sichtberens fan it Frysk op skoalle en op strjitte yn kaart brocht hawwe. Dat kin better, fine de learlingen.

Ut de enkête die bliken dat de learlingen it posityfst binne oer it Nederlânsk, dêrnei oer it Ingelsk en dêrnei oer it Frysk. Frysktalige bern binne wol positiver oer it Frysk as net-Frysktalige bern. As it giet om it linguistic landscape binne learlingen lykwols it posityfst oer it Frysk, dêrnei oer it Nederlânsk en dêrnei oer it Ingelsk. Alle learlingen fine dat it Frysk in better plak fertsjinnet yn it linguistic landscape fan ús provinsje.

Yn ús ûndersyk binne ek dielen fan ferslaggen opnaam fan learlingen, oer har ûndersyk nei de linguistic landscapes fan Fryslân. Graach diel ik hjir twa konklúzjes fan groepkes net-Frysktalige bern fan stedsskoallen mei jimme:

Groep ien: Wy fine it wol spitich dat der net safolle buorden binne yn it Frysk, want wy binne fansels wol yn Fryslân! Us falle foaral buorden mei 'Leeuwarden' op; wêrom gjin Ljouwert? Der meie ek wol wat mear buorden yn it Ingelsk komme; dat kin mear besikers opsmite ;)

Groep twa: Wy fine dat der oer it algemien wol mear Frysk yn de stêd wêze mei, want Ljouwert is ommers de haadstêd fan Fryslân. Dêrom is it wichtich om sjen te litten dat wy grutsk binne op ús taal en dat wy wolle dat it Frysk bestean bliuwt. Trochdat in soad âlden it Frysk net trochjouwe oan har bern en it op skoalle amper oanbean wurdt, sille hieltyd minder minsken de taal brûke. Dus as konklúzje fine wy dat de sichtberens fan it Frysk yn de stêd ferhege wurde mei.

Myn eigen konklúzje? As it om it linguistic landscape fan Fryslân giet, is ús bern op skoalle freegje nei oplossingen it bêste dat wy dwaan kinne; sy witte krekt wat der barre moat."