Simmerblog: Simmer yn Lollum en Waaksens

De 87-jierrige Knilles Rusticus is hikke en tein yn Lollum. "Wy hawwe hjir in prachtige tiid belibbe. Salang't it goed is, bliuwe je hjir. It is de mienskip", sa seit er.

Oarlochsoantinkens

Rusticus wit in soad te fertellen oer Lollum, ek oer de Twadde Wrâldoarloch. "Ik bin fan 1934, dus ik haw de oarloch meimakke as bern. Op dat stuit merke je it suver net. Mar ús âlden sieten der wol mei. Wy wisten net oars as dat it sa gie. Mar wy hawwe de razzia hjir wol meimakke."