Spannum hâldt Waling Dijkstra-kuiertocht yn 'leaflike, rizende simmermoarn'

Dijkstra wie lykwols net foar it bakkersfak yn de widze lein. "Dijkstra moast de bakkerij oernimme nei it ferstjerren fan syn heit. Mar hy skreau eins leaver. Hy hat in soad ferskes makke.'

Ier en betiid

De kuiertocht is hielendal yn it tema en set dan ek al útein om 6.00 oere moarns. "Wy seine: mei it ferske dat hy yn Spannum skreaun hat, dan moatte je eins ek betiid fuort. Alle 100 kuierders geane tusken 6.00 en 7.00 oere fuort yn lytse groepkes. Sy rinne foar it grutste part troch it lân. Dus net de gewoane paden. De tocht is sa'n tsien kilometer."

Mei bôle op 'en paad

De minsken geane op 'en paad en krije ûnderweis gedichten te hearren. "En sy krije ek bôle mei. Waling Dijkstra brocht de bôle fuort, de kuierders krije just bôle mei."