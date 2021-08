Skerms wurkje net om algen fuort te hâlden fan Harnzer strân

It like earst net ferkeard, mar omdat de wyn benammen út noarden fan de kust ôf kaam, wie der ek net in soad oanfier fan slyk en algen. Dat feroare doe't de wyn nei it súdwesten draaide mei in soad rein.

"Wat we vorige week hebben gezien, is veel wind en veel regen", seit wethâlder Erik de Groot fan Harns. "Er wordt gespoten en er wordt op dit moment veel algenafval afgevoerd vanuit het IJsselmeer. Met zuidwesten wind komt dat op het strand terecht. Dat wisten we en dat is natuurlijk niet nieuw, maar we hoopten wel dat de schermen hun rol gingen vervullen."