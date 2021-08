Jirnsumer Merke is los, mar in fergunning krije wie in poepetoer

Foar merkekommisje de Jirnsumer Kat wie it ek net like maklik om it feest te organisearjen, fertelt Harm Sikkema. "Mar wy binne bliid mei wat wy delset hawwe. Wy binne echt grutsk dat wy dit jier wer in merke hâlde kinne." Ek al geane bygelyks de bingo en de ringriderij net troch.

Pas trije wiken fergunning

It wie koart dei foar de merkekommisje. "De hieltyd feroarjende regels om it coronafirus hinne makken it dreech. Dan komt der wér in e-mail út Ljouwert wei mei nije regels en moatte je wer dingen oanpassen. Dat hat moannen duorre. Eins witte wy noch mar trije wiken dat wy los kinne. Doe hawwe wy in fergunning krigen."

Ynkomsten en erfgoed

Kommissaris Brok woe mei de iepening fan it feest de merkesektor opmoedigje. "Foar de ûndernimmers is sa'n coronakrisis fansels hiel spitich. It is no al it twadde seizoen. Ek út de provinsje wei is der in soad omtinken foar de ûndernimmers, mar it bliuwt in grut probleem. De ynkomsten misse en de minsken wolle ek it ymmaterieel erfgoed fan sokke merken behâlde."