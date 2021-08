Fryske fiskers bringe ramp-rivierkreeft oan de man: “Krekt in gamba”

De Jager fisket op iel, mar komt de rivierkreeft hieltyd faker tsjin by syn fisktochten. "Wy fernimme echt dat we alle jierren mear fange", fertelt er. "Sy sitte dan as byfangst yn de ielfûken. Moatst se derút helje of derút plukke, want se hâlde bot fêst. Se rûgelje der samar net út, hast der in hiel soad wurk fan."

Ferskrikking

De rivierkreeft heart hjir net thús. "It giet om de 'gevlekte Amerikaanse rivierkreeft'", wit De Jager. "Yn 1969 is er yn Amsterdam foar it earst waarnommen, yn de grêften dêr. Hy sil wol meinaam wêze. En no is er oer hiel Nederlân ferspraat, in ferskrikking."