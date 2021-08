Nei Koopmans stapt ek Johan Talsma oer nei Van Haga: ELP fierder as BvNL

Earder dizze wike makke ek Nynke Koopmans fan Tytsjerk bekend nei BvNL te gean. Talsma en Koopmans stienen by de Twadde Keamerferkiezingen fan maart op de kandidatelist foar Forum voor Democratie.

Foar Koopmans wie Van Haga yn earste ynstânsje de reden om har by Forum voor Democratie oan te sluten. No't er fierder giet mei in nije partij, fûn Koopmans it logysk om him te folgjen.

'Al jierren in goede freon'

Talsma kin him net mear fine yn de ideeën fan Baudet, seit er. Dêrby wiist er ek op de brek fan ûnder oare Van Haga mei de partij. De Dokkumer mist de 'echte ûndernimmers' by Forum. "En Van Haga is al jierren in goede freon fan my. De lêste tiid ha we hast alle dagen kontakt."