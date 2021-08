Tal besmettingen sakket fierder: Fryslân net mear read op Europeeske coronakaart

Yn trochsneed gie it om 76 besmettingen deis yn de ôfrûne wike yn Fryslân, in wike earder wie dat noch 84.

De gemeente Ljouwert hie mei 119 registraasjes de measte besmettingen. Dat binne 21 mear as yn de wike derfoar. Nei Ljouwert komme Súdwest-Fryslân (73) en De Fryske Marren (51). Twa gemeenten bleaune de hiele wike frij fan besmettingen: Skylge en Skiermûntseach.

Tytsjerksteradiel omrekkene measte besmettingen

Op dit stuit is it tal besmettingen omrekkene nei it tal ynwenners yn de gemeente Tytsjerksteradiel it heechst. Dêr binne omrekkene 122 besmettingen op 100.000 ynwenners fêststeld. De ôfrûne twa wiken wie it tal nije besmettingen op Flylân relatyf it heechst.

Njonken Tytsjerksteradiel sit allinnich Noardeast-Fryslân op mear as 100 besmettingen op 100.000 ynwenners.

Oranje op Europeeske coronakaart

It legere tal besmettingen soarget derfoar dat Fryslân oranje kleuret op de coronakaart fan it ECDC, sis mar it Europeeske Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dy organisaasje sjocht nei it tal positive tests yn de ôfrûne twa kalinderwiken en nei it persintaazje positive tests. De kaart hat fjouwer kleuren: grien, oranje, read en donkerread. Lang wie Nederlân folslein read en mei parten donkerread. Op it stuit binne der gjin donkerreade provinsjes mear en fjouwer provinsjes binne oranje. Njonken Fryslân binne dat Grinslân, Drinte en Seelân.