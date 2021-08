Saaklike evenemintebrânsj wol dúdlikheid: "Dat 'wispelturige' ha we neat oan"

Van Dijk baalt der ek fan dat har sektor hast noait neamd wurdt by de parsekonferinsjes fan it kabinet. "Wylst de Fieldlab-eveneminten wol oantoand ha dat by saaklike eveneminten hast gjin besmettingen binne. Wy witte as gjin oar hoe't je dingen organisearje moatte, we kinne it goed. It stekt dat it dochs net mei."

As de saaklike eveneminten wer tastien wurde, smyt dat foar Van Dijk in nije útdaging op: al har personiel is yntusken fuort. "Ik sit no allinnich. De oaren ha oar wurk socht, yn guon gefallen tydlik. Dêr ha ik alle begryp foar fansels. Se binne no op in oar plak oan it wurk."

"Ik hoopje dat se werom komme as we los kinne", seit Van Dijk. "In pear farre no echt in oare koers, dy ha har omskoalje litten. Dy binne we dus kwyt. Der binne ek minsken dy't ik aanst wer oan it wurk hoopje te hawwen."

Foar Van Dijk is it noch wol dreech om te bepalen wannear't se dy minsken wer freget. "Ik ha it no hiel drok mei tariedingen. As we freed goed nijs krije, dan ha we de aginda al ridlik gau wer fol. Mar as we gjin goed nijs krije, dan falt alles like hurd wer fuort en ha we neat."