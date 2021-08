A32 by Wolvegea ticht nei ûngelok

Rykswettersteat wit noch net hoelang't de ôfsluting duorret. De dyk moat skjinmakke wurde en de skansearre fangrail reparearre. Earst wie der noch sprake fan in plysje-ûndersyk, mar dat blykt net nedich te wêzen, meldt Rykswettersteat.

Ferkear moat omride

It ferkear dat by Wolvegea del moast nei Meppel wurdt no by knooppunt Hearrenfean omlaat oer de A7 en A6.

Ferkear dat der al stie en no yn de file stiet, wurdt oer de linkerrydstripe by it ûngelok del laat.

It is net bekend oft by it ûngelok ek minsken ferwûne rekke binne.