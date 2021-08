'SC Hearrenfean oan stân ferplichte om te winnen fan Go Ahead Eagles'

De trainer is hiel benijd nei hoe't syn ploech dêrmei omgiet. Yn syn basisalve steane twa nije gesichten: Sven van Beek en Milan van Ewijk. Fierder is de ploech itselde bleaun. Grutste ferskil is dat sintrale ferdigener Pawel Bochniewicz ûntbrekt. De Poalske sterkhâlder leit der lang út mei in krúsbânblessuere.

Grutste ferrassing yn de basisalve is dat Arjen van der Heide de foarkar krijt boppe Filip Stevanovic. De 18-jierrige Stevanovic is in talint út Servië, dy't hierd wurdt fan Manchester City. Jansen: "Beiden zijn grote talenten, maar weten ook dat ze niet allebei 34 wedstrijden gaan spelen. Ik geef nu de voorkeur aan Arjen."