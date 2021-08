Bern mei minder kânsen krije hoteloernachting, training en wedstriid

It wykein wurdt har oanbean troch de maatskiplike stichting Cambuur Verbindt. De bern wurde thús ophelle mei limûsinen en krije yn it Cambuurstadion in fuotbaltenú en in fuotbalclinic.

Letter geane de bern ek te survivaljen en nei in nachtsje sliepe yn it hotel geane se de oare deis nei de earste kompetysjewedstriid fan Cambuur, tsjin Grins. Cambuur Verbindt set him al in oantal jierren yn om minsken mei minder kânsen foarút te helpen.