Twadde skûtsje foar museum Earnewâld wer yn orizjinele steat brocht

It skûtsjemuseum yn Earnewâld krijt njonken de Aebelina in twadde skûtsje. Yn oktober moat it skûtsje Risico by it museum lizze. It skûtsje út 1922 wurdt op dit stuit restaurearre by de skipswerf yn Frjentsjer.

Dit is it twadde skûtsje foar it museum: