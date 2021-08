FIDEO: Simmerskoalle wreidet de wurdskat fan Ljouwerter pjutten út

Op njoggen plakken kinne pjutten by Sinne Kinderopvang terjochte foar de 'simmerskoalle.' Dêrmei wurde bern mei in taalefterstân holpen. Fjouwer dagen yn 'e wike komme groepkes yn Ljouwert byinoar om te boartsjen, bewegen en lêzen. Ferline jier wiene der noch mar twa lokaasjes, mar der wie in soad ferlet fan.