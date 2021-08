Watfoar skjinmakmiddel soarget derfoar dat de brânwacht útride moat?

Formaldehyde wurket tsjin hast alle firussen, skimmels, gisten en baktearjen, meldt de GD. "Het is niet selectief, dat wil zeggen dat het niet alleen de cellen van micro-organismen kapotmaakt, maar ook menselijke en dierlijke cellen."

De gemeente Achtkarspelen melde earder op de dei dat op De Harkema ek minsken west ha soene dy't lêst fan de eagen krigen.

Mooglik kankerferwekkend

It International Agency for Research on Cancer (dat ûndersyk docht nei kanker) meldt dat formaldehyde 'mooglik kankerferwekkend by minsken' is. By rotten en mûzen is dêr bewiis foar. By minsken net.

Ut ûndersyk hat wol bliken dien dat by minsken dy't in protte yn oanrekking kamen mei formaldehyde faker kanker foarkaam, mar wittenskiplik koe dat net fêststeld wurde, meldt de GD.

Gefaarlik en goedkeap

"Formaline hat twa foardielen", seit Piet Faber fan boerebelange-organisaasje LTO Noord. "It is effektyf, en goedkeap."

It produkt wurdt hieltyd minder brûkt. Der binne alternativen dy't minder skealik binne, mar yn guon gefallen is formaline wol 'it guod om te hawwen'. By in salmonellabesmetting bygelyks. Sa'n besmetting soe der op De Harkema ek west ha.

Saakkundigen út de plomfeesektor sizze tsjin Omrop Fryslân dat formaline net gefaarlik is, as it op deskundige wize brûkt wurdt.

De gemeente Achtkarspelen meldt dat de geur gjin gefaar foarme foar de sûnens fan minsken en bisten.