Brânwacht oerenlang dwaande mei boer dy't stâl skjinmeitsje woe

De melding kaam nei middernacht. De heechwurker fan Drachten is ek oproppen. Dêrmei is ûndersyk dien op in dak fan in bedriuw. Dêr waard neat oantroffen.

Der soene minsken west ha dy't troch de lucht lêst fan de eagen krigen.

Nei mear as trije oeren kaam de brânwacht achter de oarsaak fan de geur. In boer hie syn stâl skjinmakke en luchtsje litten.

Neffens de gemeente Achtkarspelen hat de boer neffens de regels hannele. "Door de windstilte bleef de lucht in de omgeving hangen. De geur vormt geen gevaar voor de gezondheid van mensen en dieren. Het kan wel irriteren aan de ogen."