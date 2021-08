Simmerblog: Simmer yn Hylpen

Oan de Buorren stiet bygelyks in prachtige kapiteins- of kommandeurswente. Sprik: "Sa tusken 1650 en 1790 fearen de Hylpers mei harren fluitskippen nei de Skandinavyske en Baltyske lannen mei bygelyks suvel en stoffen. Sy kamen werom mei nôt en hout. Dat smiet in soad jild op, dat manifestearre him wer yn prachtige gevels fan de kapiteinshuzen. Dit hûs is fan bûten en fan binnen in plaatsje."

De skipfeart

De 'Gouden Iuw' is dus noch goed werom te finen yn Hylpen. "Der binne ek in tal likhuzen, dêr't de famylje fan in kapitein yn de simmer ferbleau as de man op see wie. Yn dy perioade wie 75 persint fan de befolking ôfhinklik fan de skipfeart. De kapiteins fertsjinnen in bulte jild. Dat sjogge je werom yn Hylpen."