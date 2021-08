Fertutearzing fan de lêste arbeiderswenten fan De Westereen

"Dit hie behâlden wurde moatten", seit Bergsma teloarsteld. Gemeente Dantumadiel en it doarpsbelang fan De Westereen hawwe har net ferset tsjin de sloop. Bergsma fynt it ivich skande. Neffens him moat it doarp mear opkomme foar syn histoarysk erfgoed.

"Eltsenien hie oan de bel lûke kinnen, mar it is net bard", seit hy. "Wy hawwe it oer ús hinne komme litten. Hiel spitich. No is it in ruïne, moarn is it der ôf."

Fertutearzjend erfgoed

It giet om in arbeiderswente, in opfolger fan de spitketen fan eartiids. Der is noch wol wat oer fan dit type hûs, oan de Ferlinge Stasjonsstrjitte en de Foarstrjitte stiet bygelyks ek noch wat. Mar de iene wente sjocht der better út as de oare. Guon fertutearzje. Bergsma hopet dat der húskes bewarre bliuwe, byneed ferpleatst wurde nei in gaadliker plak.

Jan Bergsma pleitet dêrom foar in stichting, om jild en stipe byinoar te krijen om de lêste húskes te bewarjen. "Sa kinne wy minsken yn de takomst sjen litte: dit wie De Westereen, fan de spitketen dêr't se earst yn wennen oant no. Wy moatte ús histoarje net ferjitte."