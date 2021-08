Undernimmerspear fan Wâldsein makket 3D-printe sloepen út hússmoargens

"Dit is de takomst", tinkt Marieke de Boer. "We kinne net oars as duorsumer wurde. Dit is in snelle opsje. 70 persint fan dizze boat is makke fan opnij brûkt materiaal. As je der klear mei binne, dan kin je 'm yn de shredder dwaan en meitsje je der in bank fan. Dit materiaal kinne je oant sân kear ta opnij brûke."

Gau klear

Wat ek handich is, is dat je de boat hiel maklik oanpasse kinne. De Jong: "As de klant in bank langer ha wol, dan kin dat. We kinne it hiel maklik oanpasse." It produksjeproses sels nimt ek net in soad tiid yn beslach.

In lytsere boat kin yn 32 oeren printe wurde. "Gruttere nimme mear tiid yn beslach. Mar ik tink dat it mooglik wêze moat, as je alles lizzen hawwe, in sloep yn trije, fjouwer wiken klear te hawwen."

Nei de HISWA

Se hawwe no twa sloepen farklear en ien yn produksje. Alle trije wurde presintear op wettersportbeurs HISWA yn Lelystad. Fan de beurs wurdt in soad ferwachte. De Groot: "Dêr wolle we sjen litte dat dit kin en dat it wurket, dat it materiaal sterk is. Want dat is dochs it earste wat minsken freegje: hoe sterk is it? Mar dit is sterk en it fart geweldich."

Eigen haven

Der is ek in haven kocht. Dat moat it lisplak wurde foar de sloepen. De earsten binne foar de ferkeap mar op termyn tinke se ek nei oer de ferhier. It is in grutte ynvestearring dy't se dien hawwe, seit De Boer.

"Aldergeloks hawwe wy in bank fûn dy't entûsjast waard en wurdt fan it duorsume fan de sloepen. Fierder ha we der eigen jild yn stutsen en wolle we sjen wat we dwaan kinne mei crowdfunding. It is spannend, mar it begjin is der."