Junior Wisse Broekstra ljept it fierst yn Drylts, Sytse Bokma wint by senioaren

Winst foar Sigrid Bokma

De winst by de froulju gie nei Sigrid Bokma, dy't mei har sprong fan 14,61 Maureen Poiesz (14,57) en Tirza Boschma (14,18) efter har liet.

By de jonges ljepte Germ Terpstra it fierst. Hy sette in ôfstân del fan 17,19. Inger Haanstra wûn by de famkes mei in sprong fan 14,43.

Min waar

De wedstriid yn Drylts waard in pear kear ferset fanwege it minne waar. It wie de tsiende wedstriid fan it seizoen en telt as earste klasse wedstriid mei foar it klassemint.