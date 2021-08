Steuring spoaroergong De Westereen "skearing en ynslach", noch gjin oplossing

Automobilisten, fytsers en kuierders negearren it reade ljocht en de alarmbellen woansdeitemoarn. Masinisten fan Arriva toeteren om te warskôgjen. De oergong waard nei ferrin fan tiid troch de plysje ôfset mei lint. Neffens restauranteigener Melle Prins, dy't mei syn saak njonken it spoar sit, duorre it in heal oere foar't de plysje der wie.

Skoft wachtsje

"Nei in skoftsje tinke je: dit duorret al lang dat de spoarbeammen wer omheech gean", seit Prins. "Mar ik hie it ek fuort wol yn de gaten, omdat it skearing en ynslach is."

Marijke Wijmenga stie al in skoft te wachtsjen oant de spoaroergong wer iepengie, wylst de trein al foarby kaam wie. "Dan tinke je earst: der komt fan de oare kant noch ien. Mar der kaam neat en hy bleau mar troch tingeljen."

"Oarsaak ûndúdlik"

ProRail sei yn earste ynstânsje dat de problemen by de spoaroergong oant no ta as lossteande ynsidinten besjoen binne en dat de oarsaak úndudlik is. Nei rûnfraach by de technisy docht bliken dat it probleem foarsake wurdt troch in ferâldere fieding.

Om't der dreech oan ûnderdielen te kommen is, moat dit komponint ferfongen wurde. Neffens wurdfierder Coen van Kranenburg fan ProRail kin dat noch wol jierren duorje, om't it lestich is om sok ûnderhâld yn te plannen.