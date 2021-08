Plomfeehâlder Twijnstra fan It Heidenskip hat al alternatyf foar plofhin

"Sjoch, dit binne de lytse pykjes", begjint Folkert Twijnstra syn ferhaal, wylst hy in doar fan de stâl iependocht. Hy is sûnt 2015 dwaande mei de oergong nei in oare foarm fan it hâlden fan plomfee. Minder hinnen is it doel.

Efter de doar drave lytse pykjes fan de iene nei de oare kant. Grutte, giele ljochten hâlde de stâl waarm, sa't de bistjes groeie kinne. It is de twadde ljochting '1 stjer hin'. Dizze hin is om de 56 dagen hinne klear foar de ferkeap. By de reguliere hin is dat rapper.