Outsider Tsjom wint 119e Freule nei spannende finale tsjin Jellum-Bears

Topper Steven Koster fan Tsjom, dy't in wike lyn noch op de PC stie, waard healweis de finale noch behannele troch de fysioterapeut, mar koe wol fierder keatse. Hy makke de beslissende sitbal.

Titanestriid

It partoer fan Tsjom wie foar de finale al skjin oan de ein, nei in heale finale dy't in titanestriid waard. Mei alles oan de hang koe Tsjom mar krekt winne fan de Boalserters Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Stijn Vincken.

Jellum-Bears wûn mei 5-3/6-0 de heale finale relaltyf maklik fan Jari Visser, Colin Baarda en Nick Visser fan Wytmarsum.