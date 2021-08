FIDEO: Spanning yn Wommels op Freuledei, mar foar Spannum is it gau oer

Dat jildt ek foar Habtamu de Hoop. It Twadde Keamerlid is frijwilliger by de Freule. Hy kontrolearret de tribune yn stee fan it regear. Neffens De Hoop, dy't sels twa kear op de Freule keatste, is it dé dei fan Wommels. "Ik wol der de hiele dei by wêze en neat misse".

En ek kommissaris fan de Kening Arno Brok is fan de partij. Hy jout de organisaasje kompliminten. It is neffens him goed foar de keatssport dat de Freule trochgean kin. Foarsitter Tjeerd Dijkstra nimt de kompliminten graach yn ûntfangst en is sels ek wiis mei it feit dat der publyk by wêze kin.