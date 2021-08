LIVE: Sjoch hjir nei de finale fan de Freule

Yn de finale giet it tusken de partoeren fan Tsjom, mei Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma, en Jellum-Bears, mei Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema.

It kommintaar is fan ferslachjouwer Roelof de Vries en analist Jan Willem van Beem. Ferslachjouwer Andor Faber stiet op it fjild.

Alles oer de Freule is ek te folgjen yn ús liveblog op omropfryslan.nl en yn de app fan Omrop Fryslân.