Dit wie de Freule fan 'Kening sûnder kroan' Steven Koster

Tsjom stie mei 4-1 achter, Koster krige in blessuere, en it partoer wie al skjin oan de ein nei in slopende heale finale tsjin Boalsert. Mar dochs wûnen Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma de 119e Freule. It is foar it earst dat dy priis nei Tsjom giet.

Koster makke de beslissende sitbal. Hy wie de sterkste fan it partoer. In wike lyn stie er noch op de PC. Doe fleach er der yn de earste omloop ôf. No nimt er de krâns en it gouden klokje mei nei hûs.