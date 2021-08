Fryske atletykferieningen hoopje op nije oanwaaks nei Olympyske Spelen

Van der Mei hat goeie hoop dat der nei de simmerfakânsje nije bern har oanmelde sille, benammen by de baanatletyk. Dat is it gefolch fan it 'Sifan Hassan- of Femke Boleffekt', dy't op de Olympyske Spelen ferskate medaljes hellen.

Rolmodellen

"Wy merke by de groepen wol dat eltsenien entûsjast is oer wat der op de Spelen dien is", seit Van der Mei. "Troch de coronatiid hawwe wy wol leden ferlern, benammen by de senioaren. Dus wy hoopje wol dat dit in moaie ympuls jout. It binne rolmodellen, ek foar de breedtesport."