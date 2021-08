"Rotten by Voedselbank is echt in seldsumheid"

Yn Ljouwert wie al bekend dat der ûngedierte wie en der wie ek al in bestrider ynskeakele. Mar dat hat net holpen. "Muizen en ratten vermenigvuldigen zich ontzettend snel. Als er dan even geen aandacht voor is, dan is het zomaar gebeurd", jout Van der Meer oan.

De einferantwurdlikens leit neffens him yn 't earste plak by Stichting Voedselbanken Leeuwarden. "Het is een zelfstandige stichting die lid is van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Zij kunnen hulp inroepen van ons voor advies en training. Maar het is hun verantwoordelijkheid om problemen met ongedierte op te lossen."

Itensbonnen

De lanlike feriening kin wol helpe mei it oanbieden fan iten, seit Van der Meer. "We hebben met Leeuwarden afgesproken dat als de zaak weer open gaat, wij vanuit de landelijke organisatie wat extra voedsel kunnen leveren. Maar in eerste instantie moet een stichting zelf voor de calamiteiten zorgen."

As it sa is dat de rotten fan bûten komme, soe der ek stipe komme kinne fan de gemeente. "Als de gemeente steken heeft laten vallen, zou je ook kunnen zeggen dat de gemeente meebetaalt aan de bonnen."