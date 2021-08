De toan fan Froukje Sijtsma: "Ferbining yn Wierum"

Dizze tsjerke fan Wierum wie ek te sjen yn de populêre telefyzjesearje Hollands Hoop. Ien bepaalde sêne út dy seary liet my lêsten, doe't ik yn Wierum wie, net mear los.

Hollands Hoop folget in forinsysk psychiater út de Rânestêd, dy't mei syn húshâlding yn Grinslân bedarret om it ferstjerren fan syn heit ôf te hanneljen. Se reitsje al rillegau yn de problemen as bliken docht dat de boerepleats fan syn heit it dekôr is fan in grutte wytplantaazje.

Yn Hollands Hoop besiket eltsenien wanhopich om mei syn mobyltsje konneksje te krijen mei in stjoermêst, mar kontakt mei de bûtenwrâld is foar de doarplingen miskien wol de grutste krime. Sittend yn in beamhut of op de nok fan de buorkerij: it slagget harren mar net om yn ferbining te kommen.

Sa fielde ik my trije wiken lyn yn Wierum ek in bytsje. Ik soe as live-radioferslachjouwer ferhalen meitsje foar Simmer yn Fryslân. De hiele wike hie ik mei myn mobyltsje yn de kontbûse de ynterviews dien. Ek djip yn de bosken fan Riis hie ik sûnder fertraging kontakt mei de kollega's yn de studio, mar yn Wierum gie it faaljekant mis. Sels mei de ekstra apparatuer dy't ik meinaam hie, wie it alle ynterviews wer, sykje nei in geskikt plak dêr't ik Wierum op de kaart sette koe.

Myn earste ynterview wie by in glêskeunstner, mar hoe't hy no krekt tiffanny en glês-yn-lead makket, koe ik de harkers net hearre litte. Want allinnich op it parkearplak 30 meter fierderop hienen we goeie ferbining. "Ja, hjir stean bliuwe, Frouk. NET mear bewege mei dy apparatuer," raasde audiotechnicus Aise yn myn earen. "Wy geane oer 20 sekonden live."

En as je in fisker ynterviewe, dy't yn syn eftertún oan it ielrikjen is, dan wolle je fansels it fjoer knetterjen hearre, je wolle op de radio dy yntinze geur fan hout en fisk rûke, of ynspektearje hoe fol't dy friezer eins fol leit mei fisk mar it waard in ynterview op de oprit op meters ôfstân fan de ielrikkerij. De apparatuer rêstend op in kliko, om de ferbining mei Wierum yn stân te hâlden.

Oan de ein fan de middei siet ik mei alle haadrolspilers fan Wierum op it terras. Mei myn telefoan op 4G besocht ik noch in koart filmke fan it frouljuskoar yn it doarp foar de weblog troch te stjoeren. Mar ien kear riede: hast gjin ferbining fansels. Wat ik thús yn in heale minút trochstjoere kinne soe, duorre en duorre dêr mar.

Ik seach ris om my hinne. De minsken wienen drok mei inoar oan it praten, ferhalen oan it fertellen en oan it laitsjen. Gjinien fan de Wierumers hie de telefoan op tafel of yn de hân. Gjin selfies, gjin snapchats, mar echte stories op it terras.

It famke fan de betsjinning fertelde dat it kafee wol wifi hie, mar dat dat meast dochs net wurket om't eltsenien tagelyk op itselde netwurk sit. "Dus at ús mem my berikke wol, dan bellet se gewoan nei de fêste line fan de kroech", lei de servearster út.

"Hey Froukje, wolsto ek noch efkes mei my de tsjerketoer yn?", frege in stoere Wierumer fisker. De flagge dy't dy dei foar Omrop Fryslân úthong moast noch efkes nei ûnderen helle wurde. Mei de telefoan yn de broeksbûse klom ik de treppen op.

It wie presys 18.00 oere en de klok sloech my rûn de earen. Wy krûpten troch it âlde stof om de slingerjende klok hinne en gienen troch de smelle trepsgatten omheech. Nei in klim fan sa'n 25 meter seach ik troch in lyts rútsje de wrydske pracht fan it Waad. Ik pakte myn telefoan út de bûse om in foto te meitsjen en seach dat it filmke dat ik in oere dêrfoar ferstjoerd hie, der op grutte hichte samar trochhinne wie. Ferbine yn Wierum is in toer, mar dan hawwe je ek wat."