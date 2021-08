LIVEBLOG: Klassyk Freuledrama by favoryt Berltsum | Jellum-Bears troch nei heale finale

As Jellum-Bears wint fan Wytmarsum, is dat patroer direkt troch nei de finale. Oarsom trouwens ek, want dizze beide partoeren ha in steand nûmer yn de fjirde list. Dizze omloop kin foar dizze beide partoeren dus sjoen wurde as in heale finale.

Tsjom is al win fan in plak yn de heale finale, dat partoer hie in steand nûmer lotte yn de foarige omloop, en komt yn de fjirde list net yn aksje.