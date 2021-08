LIVEBLOG: Earste útslaggen bekend | Publyk moat "sitte mei de kont op de bank"

Der binne in oantal minsken posityf test op it coronafirus. "In pear hiene it al yn de oanrin en binne yntusken ek al wer út de karantêneperioade wei. Sa't ik no wit misse wy gjin partoeren. Mar juster wie der wol ien spiler dy't posityf test is. Dy wurdt ferfongen troch in oar. Dat is spitich, mar it binne de regels dy't no jilde."

Publyk

Nettsjinsteande dat tinkt Dijkstra dat it in moaie Freule wurdt. "Ik hoopje dat wy genietsje meie fan dizze dei. De tribunen binne der, wol de helte fan it publyk as dat wy oars hiene. Mar ferline jier hiene wy de tribunen net iens. Dus dan is dit, mei 2.500 minsken op it fjild, in hiele foarútgong."