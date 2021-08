Dit is wêrom't in telefoan op skoat yn de auto (noch) mei

It is net de earste kear dat it gerjochtshôf in oare útkomst hat as de kantonrjochter. "Der hat in saak west dêr't it gie om in mobile telefoan yn in hâlder op it dashboerd. Dy waard betsjinne, mar dêr seit it hôf ek fan dat it gjin fêsthâlden is. De kantonrjochter hie sein dat it wol sa wie. Dat wie by dizze saak ek it gefal."

Mooglik wet oanpast

Dochs is de útkomst by it hôf beslissend. "Kantonrjochters leine de wet ferskillend út, it hôf yn Ljouwert soarget foar rjochtsienheid en seit dat it net strafber is."

Foar no is der dus dúdlikens. "Mar ik tink dat de wetjouwer de útspraak brûke sil om de wet oan te passen", seit De Nekker. "Sa't ek it op skoat hawwen fan in mobile telefoan strafber wêze sil."

Op skoat betsjinje?

De advokaat doart net te sizzen wat de einbeslissing is as in telefoan op skoat ek nochris betsjinne wurde soe. "Dêr haw ik net in antwurd op. Ik kin my yntinke dat it dan oars leit. Stel dat soe fêstlein wurde troch in kamera, dan kin de rjochter sizze dat it wol 'vasthouden' is. Mar ik tink net dat der in útspraak bekend is wêryn't dat it gefal wie."