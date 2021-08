Patyna docht oprop foar personiel, mar it is dweile mei de kraan iepen

Fakânsjes fan meiwurkers weromdraaie is gjin opsje, seit wurdfierder Erik Kofman fan Patyna. Personiel hat it de ôfrûne tiid drok hân troch de corona-pandemy en de organisaasje gunt har dêrom har fakânsje. "Wy hawwe it hiele jier al te krijen mei in heech syktefersom. Meiwurkers hawwe fakânsje mear as fertsjinne. Mar dy kombinaasje makket wol dat it krap is", sa fertelt Kofman.

Gjin lucht mear yn de roasters

Neffens Kofman is it foar de planning in drege put om de roasters rûn te krijen. "De basissoarch giet troch, mar it is wol spannend. Der springe al teamlieders en minsken dy't mei pensjoen binne by. Dat is fantastysk om te sjen, mar wy wolle graach mear lucht."