"Lotting Freule is striemin foar kânshawwers en publyk"

Oare kânshawwers, Berltsum en Dronryp treffe inoar ek al yn de earste omloop, dus we kinne fêststelle dat 50% fan de kânshawwers net fierder komme sil as de earste omloop en de twa winners fan dy partijen treffe elkoar in omloop fierder. Dan bliuwt der noch mar ien oer. It publyk moat der dus betiid by wêze woansdei.

Boalsert sit wat dat oanbelanget better yn de list en Tsjom soe Eksmoarre op de twadde list treffe kinne. It wurdt dus wol 'bijltjesdag' woansdei."

Ferline jier wûn Dronryp. Hoe sterk is harren partoer dit jier?

"No, bêst wol sterk dus. Sy pakten snein, mei trije oare keatsers as ferline jier, de fjirde priis, mar hienen yn de partij tsjin Nijewier-Mitselwier-Eatsernijtsjerk in hiel skoft de foarsprong te pakken. De partij hie samar oars rinne kinnen en dan hie Dronryp finalist west. Dronryp is en bliuwt in moai bolwurk fan it keatsen."

Der binne hieltyd minder partoeren dy't harren ynskriuwe foar de Freule. Is dat reden ta soarch?

"Ja, dat fyn ik soarchlik. 35 partoeren is in djiptepunt. Eartiids wienen der geregeld mear as 45 en somtiden mear as 50 partoeren op De Freulepartij. It is spitich dat it tal partoeren ôfnimt. Alwer trije minder as ferline jier. Ik haw net sa rap in oplossing foar dizze soarch, mar it is saak om wach te bliuwen! En om aksje te ûndernimmen foar it te let is."