Plysje set oankeap yn sêne foar stellen telelins yn Noardburgum

Yn 'e mande mei de plysje is der in ôfspraak yn sêne set, wêrby't de plysje ûnopfallend bywêzich wie. De fertochte koe sa op 'e died trappearre wurde. De persoan is oanholden foar heling en sit yn de sel. Neffens de plysje is de telelins werom by de eigener.