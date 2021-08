Loftmacht wol Formule 1 yn Zandvoort iepenje mei Ljouwerter F-35's

It is it plan dat dy fly-by flak foar de start fan de race plakfine sil. It is noch net hielendal wis, seit Niels Vredegoor. Hy is it haad fan de kommunikaasje by de loftmacht. "Het hangt af de instructeursopleiding die momenteel draait op de vliegbasis Leeuwarden. Dat is belangrijker dan de Formule 1."

'It past wol'

Neffens Vredegoor is der in dúdlike link tusken de Formule 1 en de loftmacht. "De coureurs proberen alles uit de auto te halen, met technologie en goede training. Dat doen wij ook. Daarom past zo'n fly-by wel."

As der op 5 septimber gjin F-35's beskikber binne, dan wol de loftmacht F-16's fleane litte boppe it sirkwy.

Yn oare lannen binne sokke flyby's frij gebrûklik by grutte eveneminten: yn de Feriene Steaten binne fly-by's faak tagelyk mei it folksliet. Yn Parys wie der ôfrûne snein noch in fly-by, by de oerdracht fan de Olympyske Simmerspelen fan Tokio nei de Frânske haadstêd.

De Formule 1 rydt dit jier foar it earst sûnt 1985 op it sirkwy fan Zandvoort. Dat soe ferline jier al, mar doe waard de race skrast fanwege de coronakrisis.