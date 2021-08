Yn Feanwâlden is yn 'e nacht fan tiisdei op woansdei in man ferwûne rekke by in ûngelok. De bestjoerder fan de auto fleach oan de Stasjonswei út de bocht en rekke in tal ferkearsbuorden. De airbags fan de wein klapten út, mar de man rekke wol ferwûne by it ûngelok.