Man soarget mei barbecue op boat foar oerlêst op 'e Jouwer

De eigener fan kafee 't Syl, dêr't de boat flakby lei, hie de brânwacht en plysje belle fanwege reekoerlêst. Boppedat hold de barbecuejende man him net oan it lisferbod. Neffens de kroechbaas soarget de man al langer foar oerlêst.

Nei't de man wegere om fuort te gean en mei te wurkjen mei de plysje, is er oanholden. Hy is nei it plysjeburo brocht.