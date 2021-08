Walinga tsjin Groenveld: wa pakt de wrâldtitel yn it Frysk damjen?

Om noch wat ekstra belangstelling foar it twakamp te krijen, spilen Walinga en Groenveld tiisdei noch in partij by it Brouwdok oan de Nieuwe Willemskade yn Harns. Dat diene se net mei echte damskiven, mar mei plestik ponnys en skiep.

Groenveld wûn de ludike aksje, mar woansdei giet it echt los. Striidtoaniel is dan it stedhûs fan Harns. Wa't as earste seis punten hat, is de nije wrâldkampioen. Mocht it nei alve partijen yn alve dagen noch lyk stean, dan komt der in barraazje.