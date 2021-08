Fysike en mentale klachten by ûndernimmers: "Je hebt helemaal niets meer"

Yn de earste útstjoering wie der fuort omtinken foar de mentale problemen. Eerhart: "Ik weet wat het doet met een ondernemer als hij in de problemen komt."

Mei de talkshow hopet de coach sjen te litten dat ûndernimmen net allinnich om it sukses giet: "We kennen de succesverhalen, en die vinden we belangrijk om te delen, maar er zit nog veel meer achter."

Eerhart tinkt dat in soad ûndernimmers it noch lestich fine om help te freegjen, mar hopet dat se dochs om help freegje as it nedich is: "En dan hoeft dat niet eens bij een instantie, maar er zijn ook mensen in de buurt die naar je willen luisteren."