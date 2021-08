Mooglik histoaryske skipswrakken op Vliehors: "Mijn hart sloeg op hol"

Van Houten wennet al syn hiele libben op it eilân, mar hat dit noch nea earder meimakke. "Ik vind het zo bijzonder. Maar het is niet alleen de vondst zelf, het is ook de plek ervan. We staan midden op de Vliehors. Normaal vind je zoiets aan de rand van de kust, maar niet te midden van deze zandplaat."

De natuerfotograaf tink sels dat it komt om't de Vliehorst eartiids folle leger wie as no. Op dy manier koene de skippen der noch farre.

De kommende dagen giet Van Houten op syk nei mear wrakstikken. Hy wol dan in professional sykje dy't ûndersykje kin om watfoar tiid it krekt giet.