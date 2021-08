Van der Poel en Dumoulin ride etappekoers yn Fryslân

De earste etappe fan de Benelux Tour - foarhinne de BinckBank Tour - giet op 30 augustus fan Surhústerfean nei Dokkum. It peloton giet ek troch de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. De measte fytsers ride de etappekoers as tarieding op it WK, ein septimber yn Flaanderen.

De Benelux Tour einiget op 5 septimber yn it Belgyske Geraardsbergen. De foarige edysje waard wûn troch Mathieu van der Poel.