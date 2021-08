Fryske bioskoopfilm Stjer op 6 septimber yn premjêre: "Neat is te gek"

Foar Krist wie it meitsjen fan in film hiel oar wurk as it wurk by telefyzje. "Ferdjipst dy fan tefoaren wol wat wêr't in ferhaal oan foldwaan moat by films, wêr't in sêne oan foldwaan moat. It leit wol wat yn elkoars ferlingde, mar mei in dokumintêre rinst achter ien oan en hopest dat der wat gebeurt. By in film hast alles yn eigen hannen."

Leslie Nielsen en New Kids

Uteinlik is it in film wurden dy't ynspirearre is op films dy't de manlju sels moai fine. Tink oan films fan Leslie Nielsen of de New Kids-films. "Benammen in hiel soad grappen, alles achter elkoar oan", seit Krist. En "neat is te gek", neffens Stoffers. "Alles wat we betochten, koenen we der direkt yn dwaan."

It klinkt moai: in eigen film meitsje. Dat wie it ek wol, mar net alles gong maklik. "Guon draaidagen wienen wol hiel lang", seit Stoffers. "Hielendal ast in soad dialooch hast, mei mar ien kamera. Dan moatst alles faker as ien kear opnimme."