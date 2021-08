Gerjochtshof Ljouwert: telefoan mei op 'e skoat by automobilist

De kantonrjochter fan de rjochtbank sei yn novimber dat in telefoan op de skoat falt ûnder it begryp 'fêsthâlden'. De automobilist wie it dêr net mei iens en gong yn heger berop.

It gerjochtshôf Arnhem-Ljouwert, dat yn heger berop lichte ferkearsoertrêdingen behannelet, makke tiisdei bekend dat de automobilist gelyk hat. Yn de saak kin net fêststeld wurde dat de telefoan fêstholden is by it riden, seit it hôf.